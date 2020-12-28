Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» дает абсолютную защиту от коронавируса

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Подавляющее большинство (92 процента) пациентов, привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V», получают абсолютную защиту от инфекции. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— А 90 почти что 2 процента вакцинированных просто-таки не болеют, то есть у них стерильный иммунитет, — сообщил он в эфире «России 24».

Ранее Гинцбург анонсировал испытания нового препарата от коронавируса — на основе антител. Это средство будут дороже обычной вакцины от ковида, но при этом получит другой способ применения и свои отличительные функции и особенности.

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