Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» дает абсолютную защиту от коронавируса
Подавляющее большинство (92 процента) пациентов, привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V», получают абсолютную защиту от инфекции. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
— А 90 почти что 2 процента вакцинированных просто-таки не болеют, то есть у них стерильный иммунитет, — сообщил он в эфире «России 24».
Ранее Гинцбург анонсировал испытания нового препарата от коронавируса — на основе антител. Это средство будут дороже обычной вакцины от ковида, но при этом получит другой способ применения и свои отличительные функции и особенности.
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