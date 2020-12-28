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Голикова объяснила, почему рекомендует привиться вакциной «Спутник V»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Голикова объяснила, почему рекомендует привиться вакциной «Спутник V»

Ростислав Зубков

Здоровье

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» достаточно эффективна, в связи с чем ею вполне можно прививаться. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что готова рекомендовать этот препарат, поскольку он хорошо себя проявил.

— Она (вакцина — прим. «ВМ») достаточно хорошо себя проявила, — сказала замглавы кабмина в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Голикова уточнила, что «Спутник V» может применяться лицами от 18 лет и старше без ограничения возраста. При этом к лекарству приложена инструкциями с показаниями, на которые следует опираться.

Ранее Татьяна Голикова подчеркнула, что власти России бросили все силы на борьбу с пандемией.

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