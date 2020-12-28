Голикова заявила, что власти России бросили все силы на борьбу с пандемией
Все силы федеральных и региональных властей России направлены на достижение победы над пандемией коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
— Все силы брошены на то, чтобы победить, с одной стороны, эту пандемию, не допустить каких-то очень серьезных провалов в работе, — сказала она в эфире программы «Познер» на Первом канале.
Замглавы правительства добавила, что решения принимаются и исполняются очень быстро. Так, за 2020 год кабмин принял около 590 решений только в области здравоохранения, причем все они были реализованы.
Также Голикова высоко оценила труд медиков и врачей, вкладывающих в спасение чужих жизней свое собственное здоровье.
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