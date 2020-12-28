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Голикова оценила эффективность российской вакцины против нового штамма COVID-19
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Голикова оценила эффективность российской вакцины против нового штамма COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

Нет никаких сомнений, что российская вакцина справится с «британским» штаммом коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что в настоящее время эксперты изучают мутацию на основе данных, обнародованных британскими коллегами. По имеющейся информации, отечественные препараты против ковида способны противостоять новому штамму.

— Пока у нас нет оснований сомневаться в этом (что российские вакцины будут эффективны против мутации COVID-19 — прим. «ВМ»), — сказала замглавы правительства в интервью РИА Новости.

Напомним, Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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