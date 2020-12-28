Голикова сообщила о стабилизации эпидситуации в большинстве регионов России
Ситуация с коронавирусом стабилизируется в подавляющем большинстве российских регионов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
— Сейчас мы видим, что абсолютное большинство наших регионов находятся в стадии стабилизации заболевания, — отметила она в эфире программы «Познер» на Первом канале.
Зампредседателя правительства уточнила, что власти мониторят обстановку ежедневно и при этом «очень аккуратно».
Ранее Голикова подчеркнула, что власти России бросили все силы на борьбу с пандемией.
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