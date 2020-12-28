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Гинцбург анонсировал испытания препарата от коронавируса на основе антител
Фото: youtube.com / RT Россия

Гинцбург анонсировал испытания препарата от коронавируса на основе антител

Ростислав Зубков

Здоровье

Препарат на основе антител, предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом, начнут тестировать осенью 2021 года. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

В ноябре он рассказал, что учреждение работает над средством против COVID-19 на базе антител. Разработчик надеется, что лекарство удастся зарегистрировать примерно через год.

— Осенью начнутся, я надеюсь, клинические испытания. Надеюсь, начнется первая-вторая фаза испытаний, —сообщил Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что препарат разрабатывают сразу по нескольким технологиям, чтобы результат был гарантирован.

Также собеседник агентства подчеркнул, что лекарство будет работать не как вакцина (инъекция), а в режиме капельницы. Другими словами, его будут вводить внутривенно.

При всем этом ученый обратил внимание, что создаваемое средство «явно будет не самым дешевым». Ожидается, что уже имеющаяся вакцина будет в несколько раз дешевле препарата, который хотят создать эксперты центра Гамалеи.

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