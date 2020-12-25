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Лукашенко заявил, что не будет прививаться от COVID-19
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил, что не будет прививаться от COVID-19

Евгения Звощик

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет прививаться от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в пятницу, 25 декабря, во время общения с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

— Я отношусь к тем скептикам… Вот как человек. Я уже министру (здравоохранения — прим. «ВМ») сказал — он одобрил это, он же у нас старший, — что я вакцинироваться, прививаться не буду, — пояснил Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что в целом по Белоруссии планируется привить от коронавируса примерно 1,2 миллиона человек. Видеофрагмент встречи Лукашенко с медиками показал телеканал ОНТ.

Ранее глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Он также уточнил, что масштабная вакцинация от коронавируса в республике стартует в январе 2021 года.

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БелоруссияАлександр Лукашенкокоронавирус
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