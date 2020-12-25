Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы

Фото: European Union 2014 / European Parliament

Новый штамм коронавирусной инфекции обнаружили в восьми европейских странах. Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в пятницу, 25 декабря.

— Жизненно важно усилить существующие защитные меры, — написал Клюге в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, следует соблюдать дистанцирование и носить маски. Также он отметил, что нужно оставаться в так называемых пузырях поддержки, которые позволяют сформировать круг общения во время ограничительных мер и избежать социальной изоляции.

Клюге добавил, что новый штамм, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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