Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Белоруссии

Фото: twitter.com / МИД Белоруссии

В Белоруссии выдали регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Началась работа по локализации ее производства. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в понедельник, 21 декабря.

— РФПИ объявляет о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине от коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

Так, Белоруссия стала первой страной, которая официально зарегистрировала российскую вакцину на своей территории.

Ранее стало известно, что вакцинация добровольцев в стране началась 1 октября. В исследовании приняли участие 100 человек из восьми больниц.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что белорусские специалисты высоко оценили безопасность и эффективность российской вакцины. Он отметил, что регистрация вакцины в Белоруссии и локализация ее производства позволят ускорить масштабы вакцинации населения, передает РИА Новости.

Ранее он заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против нового штамма COVID-19, обнаруженного в Европе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 200 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступят в гражданский оборот