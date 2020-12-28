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Испытания комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca пройдут в Азии и Африке
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Испытания комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca пройдут в Азии и Африке

Кирилл Николаев

Здоровье

Небольшие клинические испытания комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca планируется провести после Нового года в ряде стран Азии и Африки. Об этом в понедельник, 28 декабря, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что речь идет о странах африканского континента, части азиатских государств с большим населением, где существует необходимость использовать большие дозы препаратов.

Ранее Гинцбург заявил, что подавляющее большинство (92 процента) пациентов, привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V», получают абсолютную защиту от инфекции. Также он анонсировал испытания нового препарата от коронавируса — на основе антител. Это средство будет дороже обычной вакцины от ковида, но при этом получит другой способ применения и свои отличительные функции и особенности.

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