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Гинцбург сообщил, когда в России могут снять ограничения из-за COVID-19
Фото: youtube.com /RT Россия

Гинцбург сообщил, когда в России могут снять ограничения из-за COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что введенные ограничения из-за коронавирусной инфекции в России могут быть сняты к ноябрю 2021 года. Об этом он сообщил в понедельник, 28 декабря, в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, при вакцинации 70 процентов населения эпидемиологический процесс станет вакциноуправляемым. В этом случае бесконтрольная передача вируса между людьми прекратится.

— Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года, — заявил Гинцбург.

Он подчеркнул, что вакцина является единственным способом уберечься от коронавируса.

Ранее Гинцбург заявил, что подавляющее большинство (92 процента) пациентов, привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V», получают абсолютную защиту от инфекции. Также он анонсировал испытания нового препарата от коронавируса — на основе антител. Это средство будет дороже обычной вакцины от ковида, но при этом получит другой способ применения и свои отличительные функции и особенности.

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