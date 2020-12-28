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Гинцбург: Мутации коронавируса не влияют на эффективность вакцины
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Гинцбург: Мутации коронавируса не влияют на эффективность вакцины

Кирилл Николаев

Здоровье

Мутации коронавируса не влияют на эффективность вакцины. Об этом в понедельник, 28 декабря, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что большинство вакцин используют целый S-белок. В результате образуется достаточно большое количество вирусонейтрализующих антител под действием данной вакцины.

— Если в результате этой мутации произойдет какое-то изменение и одно моноклональное фактически антитело не будет работать, это не будет являться принципиальным моментом в плане эффективности действия вакцинного препарата, — подчеркнул Гинцбург.

По его словам, если мутации коронавирусной инфекции будут накапливаться в дальнейшем, то это станет поводом для эксперимента и проверки существующей вакцины, сообщает РИА Новости.

Ранее Гинцбург заявил, что подавляющее большинство (92 процента) пациентов, привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V», получают абсолютную защиту от инфекции. Также он анонсировал испытания нового препарата от коронавируса — на основе антител. Это средство будет дороже обычной вакцины от ковида, но при этом получит другой способ применения и свои отличительные функции и особенности.

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