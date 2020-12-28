Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Первые образцы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступили в Венгрию в конце ноября. Сийярто отметил, что российская вакцина соответствует протоколам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова подчеркнула, что власти России бросили все силы на борьбу с пандемией. Она также сообщила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» достаточно эффективна, в связи с чем ею вполне можно прививаться. Голикова готова рекомендовать этот препарат, поскольку он хорошо себя проявил.

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