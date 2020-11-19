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Первые образцы российской вакцины «Спутник V» поступили в Венгрию
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Первые образцы российской вакцины «Спутник V» поступили в Венгрию

Кирилл Николаев

Здоровье

В Венгрию поступили первые образцы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в страну поступило десять образцов вакцины. Специалисты приступают к лабораторному тестированию, чтобы определить, можно ли одобрить вакцину для использования.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что почти 60 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» выпустили в гражданский оборот после ее регистрации. По ее словам, в ближайшие месяцы ожидается увеличение объема выпуска препарата.

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