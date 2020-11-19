Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Производители вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ
Фото: twitter.com/mfame_guru

Производители вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ

Виктория Родимкина

Здоровье

Производители вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ. Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович в четверг, 19 ноября.

По ее словам, организация еще не высказала своего мнения ни по одному препарату от коронавируса, все вакцины проходят проверки.

— Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего, в своей стране, и в России это произошло. И сейчас мы знаем, что вакцина «Спутник V» подана на сертификацию в Женеву в штаб-квартиру ВОЗ, — сказала Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Представитель ВОЗ отметила, что вакцинация от коронавируса — это не лечение, а предупреждение от заболевания.

Помимо этого, Мелита Вуйнович отметила, что будет прививаться от коронавируса российской вакциной, если в момент необходимости вакцинации будет находиться на территории РФ.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Два рекорда по COVID-19 обновились в России за сутки

ВОЗпандемиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте