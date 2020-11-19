Производители вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ

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Производители вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ. Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович в четверг, 19 ноября.

По ее словам, организация еще не высказала своего мнения ни по одному препарату от коронавируса, все вакцины проходят проверки.

— Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего, в своей стране, и в России это произошло. И сейчас мы знаем, что вакцина «Спутник V» подана на сертификацию в Женеву в штаб-квартиру ВОЗ, — сказала Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Представитель ВОЗ отметила, что вакцинация от коронавируса — это не лечение, а предупреждение от заболевания.

Помимо этого, Мелита Вуйнович отметила, что будет прививаться от коронавируса российской вакциной, если в момент необходимости вакцинации будет находиться на территории РФ.

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