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Два рекорда по COVID-19 обновились в России за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Два рекорда по COVID-19 обновились в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки обновились два рекорда по коронавирусу — по числу выявленных случаев и по количеству вылечившихся пациентов. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 19 ноября.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19 — 23 610.

Кроме того, стало известно, что число вылечившихся пациентов за сутки превысило 25,6 тысячи человек, что также стало рекордным показателем за все время пандемии.

— За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 573 человека. За весь период выписано по выздоровлении по России — 1 526 656, — говорится в сообщении.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в России превысило два миллиона.

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