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Врач рассказал, что увеличивает риск умереть от коронавируса в 12 раз
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач рассказал, что увеличивает риск умереть от коронавируса в 12 раз

Вероника Кузьминова

Здоровье

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще умирают от коронавируса, чем люди без таких патологий. Об этом заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в среду, 18 ноября.

Заболевания сердца и сосудов, по его словам, не влияют на возможность заразиться новой инфекцией. Опасность наступает, когда пациент-сердечник получает положительный тест на коронавирус.

— Однако они (заболевания сосудов и сердца — прим. «ВМ») повышают вероятность осложнений от COVID-19 для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в шесть раз, а летальность среди них, по последним данным, увеличивается в 12 раз, — цитирует Бойцова «Российская газета».

Он добавил, что у каждого третьего переболевшего коронавирусом наблюдаются проблемы с кровообращением.

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