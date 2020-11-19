Врач рассказал, что увеличивает риск умереть от коронавируса в 12 раз

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще умирают от коронавируса, чем люди без таких патологий. Об этом заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в среду, 18 ноября.

Заболевания сердца и сосудов, по его словам, не влияют на возможность заразиться новой инфекцией. Опасность наступает, когда пациент-сердечник получает положительный тест на коронавирус.

— Однако они (заболевания сосудов и сердца — прим. «ВМ») повышают вероятность осложнений от COVID-19 для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в шесть раз, а летальность среди них, по последним данным, увеличивается в 12 раз, — цитирует Бойцова «Российская газета».

Он добавил, что у каждого третьего переболевшего коронавирусом наблюдаются проблемы с кровообращением.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом