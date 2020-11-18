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Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом

Юлия Захарова

В мире

Проветривание помещений играет важную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 18 ноября, сообщили в британском правительстве.

Как уточняется, хорошо проветренная комната снижает риск заражения на 70 процентов.

— Сейчас, когда мы проводим больше времени в помещениях, эксперты рекомендуют, чтобы люди либо регулярно в течение дня открывали окна настежь на 10–15 минут, либо постоянно оставляли окна немного приоткрытыми. Это нужно для того, чтобы избавиться от частиц инфекции, витающих в воздухе, — отметили британские власти.

Также гражданам посоветовали применять системы вентиляции и кухонную вытяжку, чтобы дополнительно очищать воздух.

Кроме того, проветривать помещение важно в период присутствия там посторонних или при заражении одного из членов семьи, передает РИА Новости.

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Великобританияриск заражениякоронавирус
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