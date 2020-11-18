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Врач объяснил, для чего и когда нужно делать компьютерную томографию
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Врач объяснил, для чего и когда нужно делать компьютерную томографию

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-рентгенолог Борис Бродецкий объяснил, для чего и когда необходимо делать компьютерную томографию (КТ), и ответил на самые популярные вопросы об этом методе диагностики.

Из-за распространения коронавирусной инфекции люди стали в разы чаще делать КТ, чтобы перестраховаться. Медик подчеркнул, что КТ не является методом диагностики коронавируса.

— Есть анализы, ПЦР-диагностика, 80 процентов людей болеют в легкой форме, поэтому понятно, что КТ не изменит в их случае тактику лечения. КТ необходимо делать тем, кто находится в группе риска. Это люди старше 65 лет, те, у кого есть хронические заболевания, их врач-терапевт может направить на КТ, — заявил врач.

Бродецкий отметил, что этот метод диагностики нужен только 20 процентам больных. Врач ответил на самые популярные вопросы о КТ. В частности, он заявил, что наличие коронавируса КТ не покажет. Эффект «матового стекла» показывает вирусную пневмонию. Определение ковида возможно только после ПЦР.

— Любое рентгеновское исследование не является полезным. Больше двух раз в год можно делать, но только по назначению врача, — отметил рентгенолог.

На вопрос, можно ли снизить возможный уровень радиации, Бродецкий заявил, что дозу излучения на КТ не снять пищей или алкоголем, но человеку будет психологически легче после употребления сладкого.

Видео опубликовано на YouTube.

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