Росздравнадзор проведет проверку после смерти пациента в очереди на КТ в Чите

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

После смерти в Чите пациента, не дождавшегося помощи в очереди на компьютерную томографию, будет проведена проверка. Об этом пресс-служба Росздравнадзора заявила в среду, 18 ноября.

Во вторник поступила информация, что мужчина умер после того, как встал в очередь на КТ в одной из читинских больниц, но так и не дождался визита к медикам. Ему стало плохо, вскоре он скончался. Диагноз покойному до сих пор не поставили, его родные не знают причину кончины.

Происшествием заинтересовались профильные структуры: территориальный орган Росздравнадзора по Забайкалью организует расследование инцидента.

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