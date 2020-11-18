Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В России предложили разрешить вызывать скорую помощь по СМС
Фото: twitter.com/moscow_mcd

В России предложили разрешить вызывать скорую помощь по СМС

Ростислав Зубков

Технологии

В России предложили создать систему вызова скорой помощи посредством СМС. С такой идеей глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Ранее глава Минздрава призвал сократить время ответа «скорой» на звонки граждан, которым нужна помощь.

В свою очередь общественник предложил решить эту проблему иным способом — через создание системы по вызову медиков с использованием СМС-сообщения.

— Прошу вас рассмотреть целесообразность системы обращения в службу скорой помощи посредством отправки смс-сообщения, которой сможет воспользоваться любой гражданин, — приводит RT выдержку из обращения Курдесова.

Он обратил внимание, что этот способ позволяет не тратить время на дозвон. Более того, время отправления СМС фиксируется, а у оператора есть возможность оперативно обработать запрос и перезвонить пациенту, заключил общественник.

Читайте также: Онкоцентр и корпус скорой помощи построят на востоке Москвы

смссмс-сообщениеСкорая помощь в России
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Роман Виктюк — повелитель пространства

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Платить бюджетникам начнут по-новому

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Меладзе: объявим «Голубому огоньку» бойкот

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Все мнения
О проекте