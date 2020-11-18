В России предложили разрешить вызывать скорую помощь по СМС

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В России предложили создать систему вызова скорой помощи посредством СМС. С такой идеей глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Ранее глава Минздрава призвал сократить время ответа «скорой» на звонки граждан, которым нужна помощь.

В свою очередь общественник предложил решить эту проблему иным способом — через создание системы по вызову медиков с использованием СМС-сообщения.

— Прошу вас рассмотреть целесообразность системы обращения в службу скорой помощи посредством отправки смс-сообщения, которой сможет воспользоваться любой гражданин, — приводит RT выдержку из обращения Курдесова.

Он обратил внимание, что этот способ позволяет не тратить время на дозвон. Более того, время отправления СМС фиксируется, а у оператора есть возможность оперативно обработать запрос и перезвонить пациенту, заключил общественник.

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