Онкоцентр и корпус скорой помощи построят на востоке Москвы

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Вешняковская улица, 23 Карта всех событий

На востоке столицы в ближайшие годы построят несколько крупных объектов здравоохранения. Работы по возведению некоторых из них уже идут.

Этой осенью в столице начали строить скоропомощной стационарный комплекс. Он появится на территории городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова. В новом корпусе будет шесть операционных. Здесь оборудуют смотровые палаты, отделения диагностики, процедурные, лаборатории, реанимацию, а также административные и хозяйственные помещения.

В Измайлове на базе больницы № 57 имени Д.Д. Плетнева появится корпус лучевой терапии. Здесь будут использованы все технологии для диагностики и лечения онкологических заболеваний. При помощи современного оборудования врачи смогут поставить диагноз на ранней стадии развития опухоли.

В Перове появится лечебно-диагностический комплекс. Здание строят на территории Научно-практического центра имени А.С. Логинова. Благодаря новейшему оборудованию в клинике будут лечить наиболее сложные злокачественные опухоли.

Также в этом году началось строительство многопрофильного комплекса детской больницы святого Владимира в Сокольниках. В корпусе появится собственная диагностическая служба для проведения эндоскопических исследований, КТ, МРТ и рентгена, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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