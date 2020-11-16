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Как работают московские КТ-центры
Рентген-лаборант Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Ольга Попова проверяет работу компьютерного томографа. Такие аппараты установлены не только в больницах, но и в специальных КТ-центрах, куда врач может направить пациента для более детального обследования / Фото: Светлана Колсокова, «Вечерняя Москва»

Как работают московские КТ-центры

Марьяна Шевцова

Наука

Минздрав России рекомендовал регионам создать амбулаторные КТ-центры по опыту Москвы. В понедельник, 16 ноября, «Вечерняя Москва» узнала, в чем их эффективность.

Центры для проведения компьютерной томографии (КТ) были созданы в столице весной этого года. Они были организованы на базе учреждений амбулаторного типа. Это помогло Москве обеспечить быструю и доступную диагностику пациентов с подозрением на COVID-19.

В настоящее время в городе открыты 22 КТ-центра. В них проведено уже более 300 тысяч исследований. Компьютерная томография — способ достаточно точный, его результат можно получить всего лишь через 15 минут, а чувствительность составляет 92– 97 процентов.

— На базе КТ-центров проводится не только компьютерно-томографическая диагностика, но и электрокардиограмма, берут анализы, мазки, — рассказал главный врач Диагностического центра № 5 Павел Гуляев.

После полноценного скринингового обследования врач ставит диагноз и определяет дальнейшую тактику лечения пациента, а также бесплатно выдает необходимые лекарственные препараты на все время лечения.

— Человек может быть направлен на амбулаторное лечение или же на госпитализацию, если для этого есть основания, — уточнил специалист.

Важно отметить, что делать компьютерную томографию «на всякий случай» не надо. Это исследование проводится исключительно по показаниям и по назначению врача.

— Бежать делать компьютерную томографию, как только у вас появился насморк, нет нужны. Для такого исследования должны быть основания. Их определяет врач, — подчеркнул Павел Гуляев.

Главврач напомнил, что компьютерная томография помогает определить степень поражения легких.

За время работы таких центров они показали свою эффективность. В первую очередь, учреждения помогли улучшить доступность компьютерной томографии для жителей столицы.

— У нас нет необходимости доставлять пациента сразу в стационар, а мы можем направить его сначала в КТ-центр, чтобы оценить его состояние здоровья, — пояснил Гуляев. — Важно, что такие центры находятся в шаговой доступности в разных районах города.

Еще одно преимущество — безопасность для пациентов. При госпитализации в больницу, где лечат людей с коронавирусом, риск заразиться инфекцией сразу повышается. При этом у человека, например, может не быть коронавируса на тот момент, но наблюдаться развитие пневмонии. Поэтому направить в КТ-центр безопаснее. В то же время проводить компьютерную томографию в обычных поликлиниках может быть опасно для других посетителей медучреждения, которые не болеют вирусом. Именно поэтому было принято решение создать отдельные центры для проведения диагностики.

Теперь же аналогичные учреждения появятся и в других регионах, поскольку Министерство здравоохранения России рекомендовало им сделать такие центры, ориентируясь на полученный столицей опыт.

СПРАВКА

Координатором работы КТ-центров стал референс-центр. У его специалистов есть онлайн-доступ к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС ЕМИАС), в «облако» которого поступают все медицинские изображения, сделанные в московских больницах и поликлиниках. Специалисты проводят вторичные описания исследований (дают второе мнение) в сложных случаях, а также в случаях, когда врачи амбулаторных центров обращаются за помощью к более опытным коллегам. Помимо этого, в их задачи входит проведение выборочных проверок качества описаний, сделанных врачами амбулаторных КТ-центров.

Читайте также: Более 600 тысяч исследований провели в московских резервных госпиталях

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