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Более 600 тысяч исследований провели в московских резервных госпиталях
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 600 тысяч исследований провели в московских резервных госпиталях

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Главная аллеяКарта всех событий

В Москве в резервных госпиталях провели более 600 тысяч исследований с начала их работы. Центры для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское», АТЦ «Москва» и на ВДНХ обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи.

В их лабораториях проводят общий и биохимический анализ крови, тест на COVID-19, анализы мочи, гематологические, коагулологические и иммунологические исследования биоматериалов.

Лабораторная служба позволяет врачам подбирать наиболее эффективные методы лечения. Все пробы медики забирают либо в приемном отделении, либо у койки пациента.

Большинство результатов анализов готовы в течение 20–40 минут с момента взятия. Благодаря этому врачи могут оценить состояние пациента и при необходимости скорректировать лечение.

По своим возможностям резервные госпитали не отличаются от многопрофильных стационаров. Они закреплены за ведущими больницами столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Московской области в ближайшее время откроются 80 прививочных пунктов от коронавируса.

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