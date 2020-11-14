В Минздраве рассказали об осложнениях после COVID-19

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Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы могут развиваться при заболевании COVID-19. После появления симптомов болезней сердца необходимо сразу обращаться к специалисту. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил генеральный директор НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

По его словам, пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии коронавируса стоит соблюдать правила здорового образа жизни, придерживаться диеты, а также принимать назначенные врачом лекарства.

— При этом плановые обследования, не имеющие принципиального значения для коррекции схем лечения, могут быть отложены по противоэпидемическим соображениям, — уточнил Шляхто.

Он также отметил, что текущая ситуация в мире требует от пациентов особого внимания в отношении соблюдения противоэпидемических мер (ношения маски, соблюдения дистанции).

— Методы самоконтроля с ведением дневников, опросников для самостоятельного заполнения, в том числе с использованием соответствующих приложений и сервисов, приобретают особое значение в поддержании эффективного контроля хронических сердечно-сосудистых заболеваний на фоне пандемии, — цитирует эксперта пресс-служба Минздрава РФ.

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