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Минздрав рассказал, как повлиял COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Минздрав рассказал, как повлиял COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин

Вероника Кузьминова

Здоровье

Большинство переболевших коронавирусом мужчин не испытали проблем с репродуктивной функцией после выздоровления. Об этом заявил уролог, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения России Олег Аполихин.

— У 80–90 процентов мужчин никаких последствий коронавирусная инфекция на будущее репродуктивного здоровья напрямую не оказала. Об этом говорят последние данные, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Уролог уточнил, что коронавирус может нанести вред мужскому здоровью, если раньше в половых органах наблюдался воспалительный процесс.

Также Аполихин констатировал рост использования противозачаточных средств в пандемию.

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