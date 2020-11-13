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Эпидемиолог назвал условие для остановки распространения COVID-19 в России

Эпидемиолог назвал условие для остановки распространения COVID-19 в России

Вероника Кузьминова

Здоровье

Распространение коронавируса в России начнет идти на спад после того, как иммунитет к новой инфекции появится у трети жителей страны. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Серьезное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет, — цитирует Горелова РИА Новости.

Эпидемиолог уточнил, что пока на территории России наблюдается рост случаев коронавируса. Улучшение ситуации зависит от множества факторов. Например, погодных, которые невозможно предотвратить. Также Горелов заявил о социальном факторе в эпидпроцессе — это выполнение рекомендаций по мерам безопасности. Именно это способно уменьшить число заболевших коронавирусом в России.

Накануне в России зарегистрировали 21 608 новых случаев коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране зафиксировали 1 858 568 случаев коронавируса. Скончались от инфекции 32 032 человека, выздоровели — 1 388 168 человек.

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