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Более 21,6 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 21,6 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили 21 608 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус. рф в четверг, 12 ноября.

По данным оперштаба, 25,8 процента новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. За стуки зафиксировано 439 летальных исходов, полностью выздоровели 18 811 человек.

Больше всего пациентов с коронавирусом выявили за сутки в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

За все время пандемии в России выявили 1 858 568 случаев коронавируса. Скончались от инфекции 32 032 человека, выздоровели — 1 388 168 человек.

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