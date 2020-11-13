Комаровский рассказал, когда больные коронавирусом наиболее заразны

Евгений Комаровский призвал не увлекаться антибиотиками при лечении вирусных инфекций / Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский записал очередное видео для своего YouTube-канала, где рассказал, когда, по его мнению, больной COVID-19 наиболее заразен.

Он сообщил, что наиболее активная фаза распространения коронавируса начинается за двое суток до появления первых симптомов. Врач напомнил, что основным путем распространения вируса является респираторный.

— Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. При этом сам носитель инфекции выглядит совершенно здоровым. А когда он уже начинает кашлять и чихать, то количество выделяемого им вируса резко уменьшается. На пятый-шестой день после появления симптомов человек практически перестает заражать окружающих, — рассказал Комаровский.

Он отметил, что в этом и заключается одно из коварств COVID-19, поэтому с ним очень сложно бороться.

Ранее доктор Комаровский перечислил самые актуальные способы профилактики COVID-19. Он сказал, что, помимо соблюдения мер гигиены, нужно регулярно проветривать и поддерживать влажность воздуха. Это поможет людям избежать заражения или получить небольшую инфицирующую дозу коронавируса и легко перенести болезнь.

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