Доктор Комаровский рассказал, как не стоит лечить пневмонию

Фото: youtube.com / В гостях у Гордона

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о главных фактах, касающихся пневмонии и ее лечения. Этим он поделился в видео на своем YouTube-канале.

Специалист рассказал, что пневмония является не диагнозом, а воспалительным процессом в легких — он может быть бактериальным и вирусным. Отмечается, что в последнем случае антибиотики пить нельзя.

Эксперт добавил, что принимать эти лекарства при вирусной пневмонии во избежание осложнений также не стоит. Комаровский уточнил, что прием антибиотиков увеличивает риск бактериальной пневмонии.

— Медицинская наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно, — сказал Комаровский.

Ранее он рассказал, почему при коронавирусной инфекции пропадают обоняние и вкус.

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