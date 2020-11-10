Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Доктор Комаровский рассказал, как не стоит лечить пневмонию
Фото: youtube.com / В гостях у Гордона

Доктор Комаровский рассказал, как не стоит лечить пневмонию

Юлия Ямпольская

Здоровье

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о главных фактах, касающихся пневмонии и ее лечения. Этим он поделился в видео на своем YouTube-канале.

Специалист рассказал, что пневмония является не диагнозом, а воспалительным процессом в легких — он может быть бактериальным и вирусным. Отмечается, что в последнем случае антибиотики пить нельзя.

Эксперт добавил, что принимать эти лекарства при вирусной пневмонии во избежание осложнений также не стоит. Комаровский уточнил, что прием антибиотиков увеличивает риск бактериальной пневмонии.

— Медицинская наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно, — сказал Комаровский.

Ранее он рассказал, почему при коронавирусной инфекции пропадают обоняние и вкус.

Читайте также: Доктор Комаровский назвал уникальные свойства овсянки для взрослых и детей

пневмониямнение экспертадоктор Комаровский
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте