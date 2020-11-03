Доктор Комаровский назвал уникальные свойства овсянки для взрослых и детей

Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал несколько причин, по которым нужно регулярно есть овсяную кашу взрослым и детям. По его словам, в ней находится много полезных микроэлементов, а также имеется уникальное сочетание белков, жиров и углеводов.

— Эти углеводы особенные, они долго всасываются, имеют низкий гликемический индекс. Уникальное свойство овсянки состоит в том, что она в высокой концентрации содержит особую растворимую клетчатку — бета-глюкан. Он образует с водой особый гель, который нормализует холестерин, является профилактикой сахарного диабета, — заявил врач.

Комаровский напомнил, что растворимая клетчатка является пребиотиком и помогает поддерживать правильную микрофлору кишечника.

— Бета-глюкан сохраняет ощущение сытости. Это хорошо, если мы хотим похудеть. Еще одно уникальное свойство овсянки — профилактика аллергии у детей. Это чуть ли не идеальный вариант введения прикорма. Это безопасно и мудро, — считает эксперт.

Видео опубликовано на YouTube.

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