Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи

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В Роспотребнадзоре сообщили, что орехи обладают высокой пищевой ценностью за счет высокого содержания жирового компонента (45-60 процентов) и являются высококалорийными продуктами (550-650 калорий в 100 граммах). Также орехи содержат большое количество селена, кобальта, калия, магния, молибдена, фосфора, железа, кальция, марганца, никеля, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега 3. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты назвали самые полезные орехи. На первое место они поставили кешью, который понижает холестерин. Также данный продукт укрепляет иммунитет и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Потом идет лесной орех (фундук), он полезен для физических нагрузок. Кроме того, фундук предотвращает онкологические заболевания. На третье место Роспотребнадзор поставил грецкие орехи, они улучшают память, помогают при запорах, также их можно использовать для укрепления сосудов.

Затем располагается арахис, в нем содержатся антиоксиданты, необходимые для борьбы со старением организма. Также в арахисе есть серотонин, который улучшает настроение.

Кедровые орехи помогают избавиться от дерматологических проблем. Они полезны при заболеваниях печени и желчного пузыря. Миндаль является хорошим антидепрессантом, он способствует снижению веса и улучшает работу кишечника.

Специалисты отметили, что орехи нужно есть 1-2 раза в неделю, небольшими порциями (около 35 граммов). Однако совместное употребление орехов и зерновых усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому лучше употреблять орехи вместе с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.

Эксперты предупредили, что частое употребление большого количество орехов может привести к проблемам со здоровьем. Орехи являются причиной аллергии более чем у 1 процента населения. Они могут быть не безопасны по микробиологическим показателям (сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки) и плесени.

Роспотребнадзор рекомендовал покупать орехи только в местах санкционированной торговли, следует спрашивать у продавцов документы, которые подтверждают качество и безопасность данного продукта. Также нужно смотреть на сроки годности орехов, лучше брать товар в промышленной упаковке, а не на развес. Орехи не должны иметь прогорклый запах и вкус, следы плесени или порчи, скорлупа не должна иметь трещины, дырочки и сколы. Если приобретать очищенные орехи, то нужно выбрать объемные, издающие хруст ядра, от вялых и сморщенных орехов лучше отказаться.

Дома необходимо хранить данный продукт в герметичной таре в сухом месте.

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