Эксперты рассказали о полезных свойствах тыквы

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В конце октября отмечается неофициальный, но веселый День тыквы. Вместе с экспертом «Вечерка» разбиралась в полезных свойствах этого плода.

— В нашем доме тыква в почете круглый год, — рассказывает повар Татьяна Иваневич. — Вне сезона мы используем замороженное сырье, а в сезон едим тыкву «живой». Поражает то, что из нее можно готовить как первые блюда, так и десерты, с ней, тушеной, подают дичь и мясо, пекут пироги, делают лепешки и печенье, варят варенье. Но самое главное — это невероятно полезный продукт. Например, в тыкве бета-каротина в разы больше, чем в морковке. А ее семечки — рекордсмены по содержанию цинка и витамина Е.

Для меня как повара тыква — источник вдохновения и фантазий. Сейчас появились настолько сладкие сорта тыквы, что и не передать. Не знаю никого, кому не пришлись бы по вкусу пироги с такой начинкой или оладьи. Из мускатных сортов получаются изумительные цукаты: мелкие кусочки надо проварить в сиропе, слегка подсушить и, обваляв в сахарной пудре, хранить в стеклянных емкостях. Но самое главное — тыкву нужно внедрить в ежедневный рацион, чтобы быть спокойным за ее здоровье, иммунитет. И еще: тыква настолько оптимистична даже внешне, что поднимает настроение всем!

Фигурная резьба

Чтобы попробовать силы в «резьбе по тыкве», с плода срезают корочку и дают мякоти немного подсохнуть. Затем на поверхности намечаем карандашом контуры «барельефа» и приступаем к резке, орудуя ножом и стамеской для дерева. Забавные фигурки получаются и из плоских ломтей тыквы. Вырезают их по трафарету. Фигурки (елочки, кружки, маски) подсушиваем, затем обжариваем, в конце жарки присолив, используем для украшения блюд при подаче на стол.

Запеченка

На 1,5 кг мякоти нам понадобится три зубчика чеснока, соль и сахар по вкусу, оливковое масло, смесь перцев и сушеная зелень. Нарезаем мякоть кубиками. В отдельной емкости смешиваем раздавленный прессом чеснок, специи и соль, добавляем немного оливкового масла и пару ложек воды. Поливаем тыкву этой смесью, перемешиваем и даем постоять минут десять, после чего выкладываем кусочки в форму для запекания. Аккуратно вливаем на дно,под тыкву, немного воды, запекаем около 40 минут при температуре 180–200 градусов. Чудесный гарнир для мяса!

Лучшие друзья

Считается, что тыква сочетается практически со всеми продуктами, даже с рыбой — многие любят, например, подавать на гарнир к жареной рыбе запеченную тыкву. Однако универсальные сочетания — это тыква плюс мясо и тыква плюс фрукты. Кроме того, королева осени прекрасно дополняет вкус круп, особенно пшенки.

Горшочек ковбоя

С тыквы среднего размера аккуратно срезаем верх, «крышечку», затем очищаем плод от мякоти и семечек, не нарушая целостность «кожуры». Отправляем в духовку, чтобы стенки тыквы стали мягкими. Макароны (типа рожков) отвариваем до полуготовности, мясо нарезаем как на бефстроганов и тушим, лук и морковь обжариваем на сковороде до мягкости, затем добавляем туда кусочки тыквы и тушим все вместе. Затем смешиваем овощи, макароны и мясо, присаливаем, фаршируем смесью тыкву и запекаем в духовке до готовности, прикрыв тыквенной крышечкой.

Витаминный коктейль

Сок тыквы очень полезен, ну а для улучшения вкуса его можно смешивать с морковным или яблочным. Если смешиваете с морковным соком, для лучшего усвоения бета-каротина и других витаминов в напиток добавляют сливки или, если не хотите использовать молочные продукты, ложку растительного масла.

Курица с тыквой

Тыкву моем, очищаем от кожуры, нарезаем кубиками. Куриное филе режем кусочками и вместе с тыквой кладем в миску. Добавляем измельченный зубчик чеснока, лимонный сок и немного меда, солим, перчим, оставляем на 20 минут, потом обжариваем на сковородке, пока мясо не побелеет, после чего запекаем в форме в духовке. Перед подачей на стол посыпаем зеленью и натертым сыром.

Оладьи «Наше золотце»

На полкило тыквы берут 150 граммов муки, сахар по вкусу, немного соли, 1,5 чайной ложки разрыхлителя или щепотку соды, 1 яйцо. Тыкву нарезаем кусочками по 2,5–3 см и отвариваем до мягкости, затем откидываем на дуршлаг и превращаем в пюре, к которому добавляем муку с разрыхлителем, яйцо, сахар и соль. Однородное тесто должно быть консистенции густой сметаны. Оладьи жарим на среднем огне на растительном масле, примерно по пять минут с каждой стороны. Готовые оладьи надо промокнуть бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнее масло. Подаем их с медом или сметаной, некоторые любят есть их с вареньем.

Полезное масло

Представьте: на приготовление литра масла идет около 35 тыкв! Но оно того стоит. Масло помогает снизить уровень холестерина, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, богато витаминами A и E.

Хапама

Это блюдо родом из Армении. Тыкву среднего размера готовим так же, как для «Горшочка ковбоя», затем обмазываем внутри медом и час держим в духовке. Сухофрукты (по горсти чернослива, кураги и изюма) томим на сливочном масле, затем слегка обжариваем 100 граммов миндаля и 150 граммов грецкого ореха, смешиваем орехи, сухофрукты и рис и выкладываем слоями в протомленную в духовке тыкву, каждый слой начинки смазывая медом и добавляя корицу. Затем тыкву закрываем «крышкой» (срезанной верхушкой) и доводим до готовности.

Правильный выбор

Как выбрать правильную тыкву? Яркие, небольшие тыквы, особенно затейливых форм — это прекрасная штука для декоративных целей, но не более. Слишком крупные экземпляры привлекательны своей мощью, но их мякоть, скорее всего, будет волокнистой, грубоватой. Если выбираете тыкву для готовки, обращайте внимание на плоды два-три килограмма весом.

Если рядом есть разрезанный образец, посмотрите на цвет мякоти и понюхайте ее: ярко-оранжевые тыквы с легким ароматом муската будут сладкими, светлые, с «зеленым» ароматом, сладостью не удивят и даже могут расстроить привкусом.

Варенье с апельсином и курагой

На 2 кг тыквенной мякоти берем три-четыре апельсина, 400 граммов кураги, пару лимонов, кило сахара и корицу по вкусу. Тыкву очищаем и режем кубиками среднего размера, курагу промываем и мелко нарезаем. В кастрюлю наливаем полстакана воды, кипятим, кладем туда тыкву и курагу, добавляем сахар. Варим на слабом огне 30 минут, изредка помешивая. Очищенный от кожуры, семечек и белых «перепонок» апельсин нарезаем небольшими кусочками и добавляем в варенье. Туда же — выжатый из лимонов сок и затем корицу. Варим 20 минут. Оставляем готовое варенье минут на двадцать в кастрюле, затем раскладываем по стерильным банкам и закрываем крышками.

Мужчины, щелкайте!

Вкусные крупные семечки тыквы особенно полезны для мужчин: они способствует защите организма от развития аденомы предстательной железы. Кроме того, эти семечки — источник магния, который способствует усвоению витамина D. Цинк, входящий в состав семечек, способствует предотвращению развития рака пищевода.

Американский пирог

Для теста берем 130 граммов сливочного масла. 250 граммов муки, яйцо, 70 граммов сахарного песка, немного ванили, корицы, мускатного ореха и щепотку соли. Для начинки — 300 г тыквенного пюре, 320 г сгущенного молока, два яйца. Сливочное масло режем, растираем с мукой в крошку, добавляем яйцо, пряности и сахар, замешиваем тесто и отправляем на час в холодильник. К тыквенному пюре добавляем сгущенку, яйца. Тесто отправляем в форму, сделав «бортики», наполняем начинкой. Печем 15 минут при 200 градусах, затем снижаем температуру до 180 градусов и печем еще 40 минут.

Тыквенный джем

Для приготовления этого блюда все продукты берутся по вкусу и «на глазок». Тыкву очищаем от кожуры и семян, режем на небольшие кусочки, развариваем в небольшом количестве воды, добавив гвоздику и корицу. Затем разваренную тыкву протираем через сито или измельчаем другим способом, добавляем сахар по вкусу и варим. Когда пюре будет почти готово, добавляем к нему немного уксуса и варим еще 15 минут. Готовность можно определить, капнув джемом на тарелку, — если капля не растекается, джем готов.

Расфасовываем блюдо в стерильные банки. Если разложить джем в коробки и некоторое время подсушить, то получим что-то вроде мармелада. Его можно нарезать на порции и подавать к чаю.

Суп-пюре с сухариками

Тыкву очищаем и нарезаем кубиками. Очищенную морковь натираем на терке, лук режем кубиками. В кастрюле разогреваем растительное масло, обжариваем лук до золотистого оттенка, добавляем морковь, обжариваем до мягкости, добавляем тыкву, заливаем все водой и варим до размягчения. По готовности сливаем отвар, овощи измельчаем блендером, добавляем сливки, ставим на огонь и доводим суп до желаемой консистенции, солим, добавляем перец и доводим до кипения. Подают суп с обжаренными в растительном масле сухариками. Хорошая приправа для них — прованские травы.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

УРОЖДЕННАЯ МЕКСИКАНКА

Не все знают, что родиной тыквы считается Мексика: именно там были обнаружены семена тыквы, возраст которых был оценен примерно в семь тысяч лет! Распространение в Европе тыква получила уже после открытия Америки.

Ныне известно порядка 800 сортов, но съедобны из них лишь двести. Остальные тоже не бесполезны: они идут на корм животным, из них изготавливают посуду и музыкальные инструменты. Еще тыква — традиционный атрибут хэллоуина, из нее вырезают зубастые маски и фонарики. Если будете делать такое дома, обработайте тыкву изнутри уксусом, чтобы не заплесневела, а снаружи опрыскайте лаком для волос.

ПОХУДЕТЬ, ОБЪЕДАЯСЬ

Тыква входит во многие диеты, и неспроста: она реально снижает аппетит благодаря большому количеству клетчатки. Кроме того, тыква низкокалорийна — в чашке пюре из вареной тыквы содержится не более 50 калорий.

ОТСЕКАЯ ВСЕ ЛИШНЕЕ

Каждую осень, с сентября по ноябрь, в немецком городе Людвигсбург проходит масштабный фестиваль, героиней которого становятся всевозможные тыквы.

Вес иных тыкв достигает нескольких сотен килограммов! Но самое главное — тут проходит соревнование по «резьбе по тыкве»: сотни скульпторов и художников соревнуются между собой, создавая самые оригинальные портреты и картины из тыквенной мякоти. Посетители же покупают на фестивале продукты из тыквы, выпечку из нее, дивятся на поразительной красоты резные изделия и пробуют тыквенное шампанское — удивительный напиток, изобретенный поклонниками тыквы много веков назад.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Парщикова, терапевт:

— Вообще у тыквы очень мало противопоказаний. Но все-таки таковые есть. Например, ее нельзя употреблять в сыром виде в период обострения воспалительных процессов в желудке, а также если есть проблемы с поджелудочной железой, желчным пузырем или кишечником. Кроме того, если вам ставили диагноз «гастрит», нужно посоветоваться с врачом, прежде чем есть тыкву, ее семечки и пить тыквенный сок.

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