Идеальный рецепт пасты: как приготовить макароны правильно

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В эти выходные, а конкретно в воскресенье, 25 октября, есть прекрасный повод угоститься макаронами: отмечаем День пасты.

Решение учредить этот праздник было принято в 1995 году в Риме на Всемирном конгрессе пасты. Есть мнение, что эта дата выбрана в знак почтения к Христофору Колумбу, который очень любил макароны.

Кстати, до сих пор толком не выяснено, почему макароны называются именно так. Но итальянцы, которые жизни своей не представляют без пасты, уверены, что название этому блюду дало слово «макария» — «счастье».

Но как бы того ни хотелось итальянцам, пасту придумали вовсе не они. Есть точные исторические свидетельства, что «авторами» этого блюда стали арабы еще в V веке нашей эры.

И еще один момент: если вы боитесь располнеть, поедая макароны, — зря! От них не поправляются. Правда, есть одно условие: макароны должны быть из твердых сортов пшеницы. Именно такие ест Софи Лорен каждый день и прекрасно выглядит!

На американский мотив

Это блюдо действительно придумали в США во времена Великой депрессии. Правда, тогда оно продавалось в готовом виде.

Отвариваем 200–250 граммов пасты до состояния альденте, то есть макароны должны остаться чуть недоваренными. Теперь самое главное — готовим соус. Растапливаем на сковороде 40 граммов сливочного масла и обжариваем на нем столовую ложку муки, затем заливаем 500 миллилитров молока и варим до загустения. Теперь кладем в соус примерно 200 граммов твердого сыра. Ждем, пока он расплавится, и смешиваем соус с макаронами. Перекладываем все в форму и запекаем до золотистой корочки в духовке.

Итальянская классика

А этот рецепт придумали итальянцы. Кулинары из Болоньи даже запатентовали его, и теперь во всем мире блюдо готовится одинаково.

Возьмите морковь, луковицу, три помидора, сельдерей и несколько зубчиков чеснока. С томатов снимите кожицу. Измельчаем овощи и тушим на огне 20 минут. 400 граммов фарша обжариваем, а потом тушим с молоком (100 миллилитров) тоже 20 минут. Затем смешиваем овощи с фаршем и томим на медленном огне еще минут 30–40. А пока отварим пасту. Когда макароны приготовятся, оставьте немного воды на дне кастрюли, смешайте с соусом и тушите еще 5 минут. Готово!

Суп для иммунитета

В наше коронавирусное время главная задача — сохранить здоровье. Так что куриный бульон, богатый витаминами и белком, — самое то.

Бульон варить очень просто. Заливаем тушку курицы холодной водой, доводим до кипения и сливаем всю воду. Моем курицу и кастрюлю и вновь заливаем тушку холодной водой. Доводим до кипения и убавляем огонь до минимума. Бульон должен томиться 1,5–2 часа под крышкой. Обязательно положите овощи: морковь, сельдерей и неочищенный лук — они дадут красивый цвет. За 10 минут до готовности добавьте пасту фетучини — ее легко узнать по форме гнезда. Подавать такой супчик можно, украсив зеленью.

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