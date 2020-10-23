Диетолог рассказала, какие продукты можно есть перед сном

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Людям на диете не обязательно придерживаться строгих ограничений в еде после 18:00. По словам диетолога клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Натальи Пугачевой, полезным перекусом может стать горстка орехов, либо тыквенные семечки, также допустима кружка йогурта или несколько киви.

С ее слов, некоторые люди, ограничивающие себя в приеме пище с целью снижения веса, зачастую страдают перееданием или нездоровым сном на пустой желудок. Пугачева объяснила, что продуманный перекус им не только разрешен, но даже рекомендован.

Врач рассказала, что от голодных вечеров может спасти небольшая горсть орехов — миндаль или фисташки в объеме 30 грамм, также прекрасным дополнением станет стакан кефира, кружка натурального йогурта, киви в количестве от двух до трех штук и тыквенные семечки.

Кроме того, диетолог отметила, что к вечернему перекусу также подойдет вишня или клубника, вареные яйца или смузи из нежирного молока с ягодами или ананасом, передает агентство городских новостей «Москва».

Она пояснила, что, людям, которые сидят на диете, можно выбрать вареное яйцо или омлет с листьями салата, сладким перцем или томатом, цельнозерновые хлебцы с хумусом, фетой или двумя–тремя ломтиками отварного куриного мяса, даже с небольшим кусочком сыра.

— Даже горячая каша из цельных злаков с 10-12 ягодами изюма и корицей не нанесут вреда. А чашка теплого травяного чая отлично дополнит позднюю трапезу, — подчеркнула Пугачева.

По словам диетолога, употреблять такую пищу рекомендуется за час–полтора до отхода ко сну.

В заключение, врач объяснила, что перед сном не стоит выбирать острые продукты и блюда, очень жирные, соленые, содержащие алкоголь, кофеин и сахар, потому как их употребление может спровоцировать срыв.

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