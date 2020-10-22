Диетолог рассказала о вреде заменителей натуральных продуктов

Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала о вреде заменителей натуральных продуктов. Она поделилась своим мнением с Nation News.

Специалист считает, что созданные для веганов искусственные продукты, такие как яичница, креветки и другие, могут оказать негативное воздействие на работу организма.

— Все это в большинстве своем углеводы. В некоторых присутствуют дрожжи. Негативными последствиями злоупотребления такой едой могут стать: повышение уровня сахара в крови, метеоризм, нарушение работы ЖКТ, — считает Дюваль.

Эксперт уверена, что употреблять такие продукты ежедневно нельзя.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» напомнило жителям Московской области, что такое БАД. Специалисты подробно рассказали о правилах применения биологически активных добавок к пище.

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