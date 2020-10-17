Диетологи рассказали, как похудеть в домашних условиях

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Эксперты в области диетологии, учтя такие аспекты, как дистанционная работа и долгое нахождение дома, рассказали, насколько эффективны домашние тренировки, как мотивировать себя на преображение и почему можно есть сало и худеть, передает NEWS.ru.

Персональный тренер, диетолог, специалист по фитнес-тестированию Надежда Сенькова рассказала, что россияне сейчас отдают предпочтение функциональным тренировкам и в целом изменили подход к преображению.

— Радует, что сейчас россияне больше следят не за своим весом, а за объемами и внешним видом в целом. Теперь занимающихся больше привлекают тренировки с собственным весом, без активного использования тренажеров. Значительная часть сейчас тренируется в залах по этому принципу, чтобы в случае их закрытия, продолжать заниматься дома. Онлайн-тренировки также пользуются большим спросом, половина инструкторов до сих пор работает с людьми в таком формате, — рассказала Сенькова.

Она отметила, что домашние занятия в «новой реальности» составляют хорошую конкуренцию тренажерным залам, но, чтобы эффект от тренировок был, лучше обратиться за консультацией к специалисту и детально разобрать каждый элемент своей программы. А начинать похудение нужно с двух занятий в неделю.

Диетолог Дарья Русакова считает, что, работая на удаленке, необходимо создавать должную физическую активность и питаться по четкому расписанию.

— Режим дня и пищи должны быть расписаны. Не держите еду под рукой, именно механическое поглощение пищи сложно контролировать. Обязательно должен быть завтрак: блюдо из яиц или творог, допускается и кусочек мяса птицы, плюс овощной или фруктовый салат. В обед желательно есть суп и на второе — кусочек мяса или рыбы с овощным гарниром. В них меньше калорий, чем в крупяных. Ужинать надо за четыре часа до сна. Ужин должен быть легким: рыба или птица с овощами. Перед сном можно выпить несладкий кисломолочный напиток, — посоветовала Русакова.

Она отметила, что сейчас нужно заботиться о своем иммунитете, поэтому тонкий кусочек сала (20 граммов) на завтрак будет очень полезен и не добавит лишних килограммов, а для перекусов отлично подойдут орехи или сухофрукты, кисломолочные напитки, нежирный сыр и творог.

Ранее сайт argumenti.ru писал о совете врача-диетолога Натальи Пугачевой, рассказавшей, что желающим похудеть нужно отдавать предпочтение разным салатам. Она отметила, что в листьях салатов, в частности шпината и сельдерея, содержатся клетчатка, аскорбиновая и фолиевая кислоты. Кроме того, они являются натуральным мочегонным средством. Для лучшего усвоения полезных веществ организмом диетолог посоветовала заправлять салаты небольшим количеством растительного масла.

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