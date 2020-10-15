Кандидат биологических наук рассказала, как правильно принимать поливитамины

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Заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат биологических наук Наталья Жилинская рассказала, как правильно принимать поливитамины, сообщает «Радио 1».

Эксперт отмечает, что у жителей России в основном наблюдается дефицит витаминов D, В и Е, но с пищей полностью восполнить дефицит этих витаминов сложно, поэтому витаминно-минеральные комплексы необходимо принимать дополнительно.

— В идеале, конечно, сначала получить консультацию врача, чтобы он назначил анализы и на их основании определил, сколько и каких витаминов не хватает, а потом уже порекомендовал витаминно-минеральные комплексы как раз с нужными дозировками. Однако на практике многие назначают себе витамины сами. Надо обращать внимание на индивидуальные особенности организма, а именно — на пол и возраст, — сказала врач.

Она отметила, что если человек покупает витамины без консультации врача, то он должен обращать внимание на дозировку, указанную на упаковке: 50 процентов, 100 процентов и более 100 процентов от суточной потребности, учитывая свой рацион питания, так как чем разнообразнее рацион питания, тем больше витаминов организм получает.

— Спортсменам или тем, кто активно занимается фитнесом, необходимы более высокие дозы витаминов А, С, группы В, а также минеральные вещества — кальций, медь, цинк, магний, — добавила Жилинская.

Также врач предупредила, что на голодный желудок витамины пить не стоит. Обычно рекомендуется принимать их во время или после еды, запивая достаточным количеством обычной воды.

Ранее президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто заявил, что более чем у 70 процентов пациентов, больных коронавирусом, был выявлен дефицит витамина D, передает ФАН.

— Нехватка витамина является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития болезни, например, как заболевания среднетяжелого течения, так и тяжелого течения, — пояснил академик.

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