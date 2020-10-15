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Диетолог рассказала, чем опасно употребление чая для похудения
Фото: pexels.com/Mareefe

Диетолог рассказала, чем опасно употребление чая для похудения

Юлия Ямпольская

Здоровье

Напитки из растительного сырья, которые выпускают как чай для похудения, могут влиять на чувство голода, а также успокаивать или тонизировать нервную систему. Их употребление не помогает уменьшить массу тела. Об этом рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она уточнила, что в составе таких напитков содержатся вещества, которые оказывают мочегонные и слабительные действия. Так, например, гарциния камбоджийская или худия, снижающие чувство голода.

Она напомнила, что частое употребление чаев для похудения негативно отразится на здоровье организма.

— Частое и бесконтрольное их употребление может привести к нарушениям водно-электролитного баланса, дефициту различных витаминов и минеральных веществ, функциональным нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта, проблемам со стороны нервной системы, — цитирует Стародубову агентство городских новостей «Москва».

Для того, чтобы уменьшить массу тела, необходимо следить за питанием и быть физически активным.

Ранее диетолог назвала альтернативу воде. Она отметила, что в день необходимо выпивать два литра жидкости, однако делать это можно разными способами.

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