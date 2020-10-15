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Диетолог назвала альтернативу воде
/ Фото: https://pixabay.com

Диетолог назвала альтернативу воде

Юлия Ямпольская

Здоровье

Вода не является единственным источником жидкости для организма человека. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Она отметила, что в день необходимо выпивать два литра воды, однако делать это можно разными способами.

— Считается абсолютно все: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно «есть», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Нутрициолог также добавила, что человеку будет трудно выпить два литра воды при условии, что за день он уже съел суп и много фруктов, получив необходимую жидкость.

Однако Нефедова рассказала, что не все напитки являются такими же полезными, как вода. Например, морсы и соки содержат много сахара, а в газировках наподобие «Нарзана» в составе есть сода, которая меняет кислотность в желудке.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, как кофе помогает бороться с раком и какой компонент этого популярного напитка препятствует набору лишнего веса.

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