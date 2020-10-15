Диетолог назвала альтернативу воде

/ Фото: https://pixabay.com

Вода не является единственным источником жидкости для организма человека. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Она отметила, что в день необходимо выпивать два литра воды, однако делать это можно разными способами.

— Считается абсолютно все: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно «есть», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Нутрициолог также добавила, что человеку будет трудно выпить два литра воды при условии, что за день он уже съел суп и много фруктов, получив необходимую жидкость.

Однако Нефедова рассказала, что не все напитки являются такими же полезными, как вода. Например, морсы и соки содержат много сахара, а в газировках наподобие «Нарзана» в составе есть сода, которая меняет кислотность в желудке.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, как кофе помогает бороться с раком и какой компонент этого популярного напитка препятствует набору лишнего веса.

Читайте также: Диетолог Ковальков перечислил опасности кетопитания