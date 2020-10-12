Диетолог Ковальков перечислил опасности кетопитания

Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что кетопитание эффективно, но имеет ряд побочных эффектов.

— Как любой препарат имеет противопоказания, то же самое и с кетопитанием. Это уратные камни в почках, это подагра, про холестерин я даже не говорю. Сбивается весь ритм питания человека. Но многие люди совершенно нормально живут на кетопитании несколько лет, — пояснил диетолог.

Ковальков заявил, что у его коллеги из-за трех месяцев кетодиеты образовались камни в почках, которые она выводила несколько лет.

— Одному повезет, другому — нет. Обо всех этих опасностях вы должны знать, чтобы предотвратить их. Диету желательно использовать не более одного месяца, — подытожил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Названы продукты, способные превратить жир в мышцы