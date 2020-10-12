Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Диетолог Ковальков перечислил опасности кетопитания
Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Ковальков перечислил опасности кетопитания

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что кетопитание эффективно, но имеет ряд побочных эффектов.

— Как любой препарат имеет противопоказания, то же самое и с кетопитанием. Это уратные камни в почках, это подагра, про холестерин я даже не говорю. Сбивается весь ритм питания человека. Но многие люди совершенно нормально живут на кетопитании несколько лет, — пояснил диетолог.

Ковальков заявил, что у его коллеги из-за трех месяцев кетодиеты образовались камни в почках, которые она выводила несколько лет.

— Одному повезет, другому — нет. Обо всех этих опасностях вы должны знать, чтобы предотвратить их. Диету желательно использовать не более одного месяца, — подытожил врач.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Названы продукты, способные превратить жир в мышцы

питаниедиетамнение
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Газманову есть чему поучиться у Тарзана

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не забирайте свои органы на небеса, они нужнее тут

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Почему дружить с Россией — это выгодно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек всегда ждет чуда

Все мнения
О проекте