Названы продукты, способные «превратить» жир в мышцы

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Эксперты назвали популярные продукты, которые могут помочь нарастить мышечную массу и поддержать жировой баланс в организме. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили авторы турецкого издания Sabah.

Специалисты отметили, что наиболее эффективным дополнением к тренировкам станут бананы, которые будут питательны для спортсменов. Также эксперты выделяют лосось, творог и ананас.

Овес, богатый клетчаткой, будет обязателен к употреблению. Специалисты назвали рыбий жир, сладкий картофель и миндаль продуктами питания, которые помогут «превратить» жир в мышцы.

По мнению специалистов, миндаль, важный источник белка, а также шпинат и шоколадное молоко могут быть полезны для наращивания мышечной массы.

Ранее диетолог назвала продукт, который помогает продлить жизнь. По ее словам, гречневая каша увеличивает выработку организмом белка.

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