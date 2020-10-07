Какие продукты нельзя сочетать друг с другом

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Эксперты выяснили, что неграмотное сочетание продуктов пагубно отражается на здоровье. Как именно? Об этом «Вечерке» рассказал шеф-повар Владимир Павлов.

Неумелое комбинирование продуктов может вызвать тяжесть в желудке и изжогу, отмечает шефповар.

— Любимое многими мясо с картошкой — один из примеров ошибочного сочетания, — говорит Владимир Павлов. — Картофельный крахмал и животный белок вызывают брожение в желудке. По тем же причинам противопоказан мясу и союз с тестом.

Также не лучшая идея — закусить мясной деликатес фруктами. Правильнее наоборот: начать с фруктов, а уже минут через 20 приступить к горячему блюду.

Еще одно неудачное сочетание — помидоры с сырами. Такой тандем способствует повышенному отложению солей в организме. Похожее действие и у пары томаты — огурцы. А если добавить к ним еще и картофель, то таким обедом, конечно, можно набить желудок, но получить необходимые организму микроэлементы не выйдет. Крахмал лишает помидоры полезных свойств.

Зная даже эти нюансы, можно исключить проблемы с пищеварением и забыть про лишний вес.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Королева, врач-диетолог:

— Лучше комбинировать мясо с овощными гарнирами. Кисломолочные продукты тоже прекрасно с ними сочетаются. Фрукты стоит есть отдельно от всего. Это касается и десертов. Лучше есть их до 16:00, пока в организме активны пищеварительные процессы.

Аккуратнее с рукколой и комбучей

Мы привыкли делить продукты на полезные и вредные, иногда минусы принимая за плюсы. Диетолог Лариса Захарченко рассказала о «продуктовых» ошибках.

Свежевыжатый сок

Любители «здоровых» соков забывают, что вся польза фруктов — в растительной клетчатке. А когда их отжимают, волокна отправляются в мусор. Остаются только вода и сахар.

Орехи и сухофрукты

Непереработанные продукты, безусловно, полезны для здоровья. Но нужно помнить, что орехи и сухофрукты очень калорийны. Их дневная норма — не более 50 граммов.

Креветки

В массовом сознании морепродукты считаются полезнее, чем мясо. В креветках, например, мало калорий, но много белка, холина, селена, витамина В12, фосфора, меди, йода. Однако они настоящая фабрика холестерина. Стоит поджарить креветки на масле, как наш организм соединит холестерин из морепродукта с добавочными жирами и доставит к органам и тканям именно в виде лишних липидов. А их избыток ведет в атеросклерозу. Вывод: если любите креветки, ешьте их отварными.

Сироп агавы

Считается полезным подсластителем, так как в его основе — фруктоза. Она практически не влияет на уровень сахара в крови, но может привести кн нарушению способности печени разлагать жир. Поэтому даже этот сироп лучше заменять медом.

Чайный гриб

Комбуча или, как нам привычнее ее называть — старый добрый чайный гриб, — действительно очень полезна. В комбуче много витаминов, антиоксидантов и пробиотиков. Однако производят ее путем брожения, а дрожжи питаются сахаром. Итог — избыток дрожжей в организме приводит к дисбалансу обмена веществ или набору лишний килограммов.

Коварная зелень

Руккола — популярный ингредиент итальянской кухни. Эта зелень — чемпион по количеству витамина К. Она хорошо снимает воспаления и останавливает кровотечения. Но следует помнить, что избыток витамина К может повысить свертываемость крови. Поэтому руккола противопоказана беременным женщинам и тем, у кого имеются проблемы с сосудами.

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