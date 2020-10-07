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Заболеваемость кишечными инфекциями в России снизилась вдвое
Фото: pixabay.com/ru

Заболеваемость кишечными инфекциями в России снизилась вдвое

Виктория Родимкина

Здоровье

В России заболеваемость кишечными инфекциями снизилась в два раза за восемь месяцев 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в среду, 7 октября.

— Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась почти в два раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 502 103 случая острых кишечных инфекций, в этом году — 296 692 обращения в связи с заболеванием.

Часто причинами кишечной инфекции становятся неправильное хранение продуктов, несоблюдение правил гигиены, а также нарушение технологии приготовления еды.

В Роспотребнадзоре призвали следить за чистотой рук и всегда мыть фрукты и овощи перед употреблением.

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