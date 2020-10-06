В Роспотребнадзоре назвали наиболее уязвимую перед COVID-19 возрастную группу

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Заражению коронавирусной инфекцией больше всего подвержены люди трудоспособного возраста. Такое заявление во вторник, 6 октября, сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Основное количество заболевших приходится на трудоспособный возраст, возраст наиболее активного общения людей, — отметила она.

По словам эксперта, возраст около 70 процентов пациентов составляет от 18 до 65 лет. При этом дети также могут заболеть коронавирусом, однако благодаря введенным каникулам их доля в общей структуре носителей вируса уменьшится, передает РИА Новости.

Напомним, что за минувшие сутки в России было зафиксировано более 11 тысяч новых случаев COVID-19. Среди новых заболевших 28,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ зафиксировали 188 летальных случаев, полностью выздоровели 6252 человека.

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