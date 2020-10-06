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Эпидемиолог заявила о неоправдавшихся прогнозах о низком распространения COVID-19 в жару
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Эпидемиолог заявила о неоправдавшихся прогнозах о низком распространения COVID-19 в жару

Евгения Звощик

Здоровье

Прогнозы о том, что при теплой погоде распространение нового типа коронавирусной инфекции замедлится, не оправдались. Соответствующее заявление сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная во время форума «Дни вирусологии 2020» во вторник, 6 августа.

По ее словам, все равно необходимо «дополнительное вмешательство для сдерживания распространения инфекции». Эксперт уточнила, что на интенсивность COVID-19 не повлияла ни высокая температура, ни высокая влажность, передает РИА Новости.

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