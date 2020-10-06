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Российский врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, как врожденный иммунитет препятствует коронавирусу, в беседе с Newinform.

— У подавляющего большинства людей его уничтожение происходит на уровне слизистых полости носа и рта. Это так называемый врожденный иммунитет, первый рубеж защиты. Другими словами — это способность организма препятствовать присоединению чужеродного агента (бактерии или вирусу) к собственным тканям. В случае же попадания задействуются функции организма для их уничтожения при помощи особых клеток — макрофагов, — уточняет Малышева.

Как отметила врач, такой врожденный неспецифический иммунитет особенно силен у детей. Именно поэтому дети реже болеют коронавирусом, а если и болеют, то легче его переносят. Врожденный иммунитет существует и без антител к COVID-19 в крови. Выработка антител — это уже второй барьер защиты организма.

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский допустил возможность, что люди, обладающие генными мутациями, не могут быть инфицированы COVID-19.

— И вот если в этих рецепторах присутствуют какие-то мутации, это может усложнить проникновение через них коронавируса, и заражение организма может оказаться сильно затруднено, — уточнил Аграновский в беседе с ФАН.

Ранее иммунолог Анатолий Суслов объяснил, с чем связаны различные осложнения после перенесенного коронавируса. Эксперт сравнил вирусную инфекцию с консервным ножом, который «вскрывает наше гигантское количество бактерий». В результате в организме начинается бактериальная инфекция, которая и приводит к различным тяжелым последствиям, сообщает Nation News.

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