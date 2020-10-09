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Диетолог назвала продукт, который помогает продлить жизнь
Фото: pixabay.com

Диетолог назвала продукт, который помогает продлить жизнь

Оксана Васильева

Здоровье

Диетолог Ольга Бурлакова рассказала, что употребление гречневой каши помогает продлить жизнь и поддерживает здоровье, пишет «МИР 24».

По ее словам, гречневая каша увеличивает выработку организмом белка SIRT1.

— При повышении уровня этого белка старение организма замедляется, что и характеризуется улучшением состояния человека, — сказала диетолог.

Она отметила, что данный продукт прекрасно подходит для диетического питания, улучшает работу кишечника, устраняет токсины, шлаки и отеки. Также гречка ощелачивает организм, что способствует укреплению иммунитета. Употреблять ее следует один раз в 3–4 дня.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что нидерландские и американские ученые научно установили, что овощи, цельнозерновые крупы и другие продукты, имеющие в своем составе высокий уровень клетчатки, помогают предотвратить развитие сахарного диабета.

Источник: mir24.tv

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