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Ученые объяснили, почему не стоит начинать утро с чашки кофе
Фото: pixabay.com

Ученые объяснили, почему не стоит начинать утро с чашки кофе

Юлия Захарова

Здоровье

Многие люди привыкли начинать свой день с чашки кофе. Однако, по данным ученых, такая привычка может привести к нарушению метаболизма. Специалисты из университета Бата в Великобритании объяснили, почему не стоит употреблять этот напиток после пробуждения.

Исследователи использовали анализы крови 29 добровольцев, чтобы выявить связь между уровнем инсулина и употреблением кофе натощак. Испытуемым после сна давали кофе с сахаром, калорийность которого была равна обычному завтраку. Затем их будили на несколько минут каждый час, предлагали черный кофе, а после этого — сладкий напиток.

Как выяснилось, некачественный сон и употребление кофе негативно повлияли на уровень сахара, который повысился на 50 процентов. По мнению ученых, это связано с неспособностью организма как следует усвоить глюкозу сразу после пробуждения.

Любителям ароматного напитка посоветовали пить его не натощак, а во время или после завтрака. Это позволить снизить риски для здоровья, сообщает Focus.de.

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