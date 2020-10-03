Эндокринолог рассказала, когда чай может спровоцировать рак

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Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему чай может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Этим она поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

Специалист отметила, что народы, которые в большом количестве пьют горячие напитки, чаще всего болеют раком пищевода. Эксперт рассказала, что горячий чай обжигает горло, что может привести к перерождению слизистых оболочек. Павлова уточнила, что идеальной температурой для чая является 60 градусов.

— Рак пищевода — это национальная болезнь народов, употребляющих много горячих напитков, — уточнила врач.

Она также напомнила, что чаем не стоит запивать пищу, потому что напиток может вывести из организма полезные вещества, уменьшить количество кальция, витаминов группы A и B. Лучшее время для чая — через час послы еды.

Специалист напомнила, что напиток обладает абсорбирующими свойствами и помогает выводить из организма вредные вещества.

— Как определить, что температура подходящая? Увы, у меня нет более мудрого совета, как попробовать воду пальцем. Если можно терпеть — можно пить, — поделилась эндокринолог.

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